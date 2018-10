hÖHR Live - Stick in the Mud

Nach dem erfolgreichen Start im letzten Jahr haben sich die Verantwortlichen ohne Zögern für eine Fortführung der beliebten Konzertreihe hÖHR Live in 2018/2019 in Öhringen entschieden. So werden auch im kommenden Winterhalbjahr insgesamt sieben Konzertabende im städtischen Jugend-Kulturzentrum FiASKo, Büttelbronner Str. 31, stattfinden.

Konzept

Das Konzept der Konzertabende besteht jeweils aus einem Vorprogramm ab 19 Uhr mit jungen Künstlern und anschließend aus einem Konzert mit einer regionalen Rockband, die ab 20.30 Uhr bis 23 Uhr einheizt. Die Konzerte kosten keinen Eintritt.

Besonderheit

Die Bands präsentieren neben dem gewohnten Programm auch eigene Songs und sorgen damit für neue musikalische Reize. Die Musiker freuen sich somit auf viele interessierte Zuhörer, die auch mal zu einer Band gehen, die sie vorher nicht gehört haben.

Initiatoren

Initiatoren der Reihe sind Andreas Kaiser und Enrico Moretti. Beide sind Mitglieder von The Blacks und seit Jahren aus der hiesigen Musikszene nicht wegzudenken. Sie wissen: Es gibt in Hohenlohe viele gute Bands. "Wir wollten die Idee eines fixen Konzert-Abends fortsetzen", erklärt Enrico Moretti. Unterstützung bekamen die beiden Musiker von der Stadt Öhringen in Person von Ingrid Sterzer und Hans-Jürgen Saknus. Ingrid Sterzer ist zuständig für Kultur und Veranstaltungen, Hans-Jürgen Saknus für die Jugend und die Jugendhäuser. Sie kamen auf die Idee, die Reihe im Fiasko anzusiedeln. Sie alle freuen sich wieder auf gute Stimmung und begeisterte Zuhörer.

Die Bands

Es spielen: Lazy Monkeys (13.102018), The Blacks (3.11.2018), Razzmattazz (8.12.2018), Floyd Sound (5.1.2019), Little Miss Martin (2.2.2019), Stick in the Mud (2.3.2019), Michael Breitschopf & Special Guest (6.4.2019)