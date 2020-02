Hölderlin 2020

Hölderlins Gedichte fordern ihre Leser*innen und Sprecher*innen heraus, geben einen eigenen, ja manchmal gar eigenwilligen Rhythmus vor, sind Spiel mit Vokalen, Konsonanten und syntaktischen Strukturen. Für das Sprachlabor im Hölderlinturm wurden Sprecher*innen, Schauspieler*innen und Schriftsteller*innen zu einer performativen Interpretation von Hölderlins Feiertagshymne eingeladen.

Darunter die Lyrikerin Ulrike Almut Sandig, die das Gedicht kurzerhand umgearbeitet und in eine Performance aus Stimme, Musik und Sprechgesang, Körper und Bewegung übersetzt hat. In Zusammenarbeit mit dem Filmkünstler Sascha Conrad ist daraus ein poetisch-experimenteller Film entstanden, der nun in der Dauerausstellung des Hölderlinturms Einzug hält.

Bei der Filmpräsentation sprechen Ulrike Almut Sandig und Sascha Conrad über ihre Zusammenarbeit und darüber, weshalb sich Lyrik ganz besonders für solche sprechkünstlerischen, performativen Experimente eignet.