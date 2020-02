Hölderlin 2020

Ralf Brückmann, passionierter Sammler musikalischer Kompositionen, die von Hölderlins Werken ausgingen, gibt Einblick in sein privates Musik-Archiv und präsentiert Liedkompositionen, Liedzyklen, Chormusik.

Nachdem zunächst das Geburtsjahr 1770 beleuchtet wird, werden sich die Ausführungen und Musikbeispiele mit Liedkompositionen beschäftigen. An Hand verschiedener Gedichte (u.a. An die Parzen, Frühling und An Zimmern) Hölderlins werden unterschiedlichste Kompositionen (Gesang und Klavier) gegenübergestellt. Viele Komponisten ließen sich durch Hölderlins Lyrik auch zu Vertonungen für Gesang und Orchester inspirieren.