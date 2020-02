Die SWR/Arte-Dokumentation verfolgt die dramatische Lebensgeschichte eines talentierten, hochgebildeten, sensiblen jungen Mannes, der in seiner Sprache an die äußerste Grenze von Literatur vordringt – und sich eine geistige Freiheit herausnimmt, die ihn zuletzt in den Tübinger Turm führt. Dabei kommen Schriftstellerinnen und Schriftsteller wie Durs Grünbein, Daniela Danz und Kurt Oesterle zu Wort.

Im Anschluss an die Film-Preview findet ein Gespräch mit dem Regisseur Ralf Lambert statt.