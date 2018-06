Hof-Eröffnung x Blockparty and BBQ

Infolge der Neugestaltung des Mobilats steht nun die Einweihung unseres neuen Außenbereichs an. Unser Ziel war und ist es den Hof individuell und mit viel Liebe zu gestalten, um Euch und allen zukünftigen Gästen ein neues, mit viel Liebe geschaffenes Erlebnis zu bescheren. Von musikalischer Unterhaltung, über saftige Steaks und vegetarisches Spezialitäten vom lokalen Falafel Beirut bis hin zu Streetart und Graffiti-Künstlern ist für alles gesorgt. In diesem Sinne freuen wir uns darauf, mit Euch den ersten sichtbaren Schritt unseres Clubs in Richtung Zukunft zu feiern.

Facts: - 7 DJs - Live Beat-Set - Streetart und Graffiti Live-Performance - BBQ