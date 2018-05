Zum wiederholten Mal wird es einen gemütlichen und schönen Sommerflohmarkt im Cairo (Innenhof) geben - das Ganze findet ab 11:00 Uhr statt.

10 Prozent der Standeinnahmen werden an die Non-Profit Organisation Viva con Agua gespendet. Also kauft bis 17:00 Uhr kräftig ein! Getränke und Fingerfood könnt ihr an der Theke erwerben.