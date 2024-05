Der neu gegründete Förderverein der Susanne-Finkbeiner-Schule übernimmt das Hofcafé Susanne im Botanischen Obstgarten und bleibt weiterhin Lernort für Schülerinnen und Schüler der gleichnamigen Schule.

Das Hofcafé ist zu denselben Öffnungszeiten geöffnet wie der Hofladen und verwöhnt Sie an diesen beiden Tagen mit „Kaffee und Kuchen“ und Erfrischungsgetränken. Die Hofcafé-Saison beginnt in diesem Jahr Freitag, 28. Juni ab 14:00 Uhr und endet am Samstag, 28. September 2024.