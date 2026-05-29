Hoffest "Angus trifft Wein"

Genießen Sie Bio-Angus & Wein, Hofführungen, Hofladen & buntes Kinderprogramm beim Hoffest der Familie Fellmann.

Schau vorbei beim Breitenauer Hof! Die Landwirtsfamilie Fellmann und die Winzer vom Weinsberger Tal laden dich zum gemütlichen Hoffest ein. Genieße leckere Spezialitäten vom Angusrind, feine Weine oder entspann dich bei Kaffee und Kuchen.

Du willst wissen, wie Bio-Landwirtschaft und artgerechte Tierhaltung funktionieren? Dann nimm an einer der Hofführungen teil oder stöbere im Hofladen. Für Kids gibt es eine Strohhüpfburg und Ponyreiten. Am Sonntag startet der Tag zudem um 10:30 Uhr mit einem Hofgottesdienst und einem besonderen Programm für Kinder.

Informationen zur „Gläserne Produktion“

Erlebe die abwechslungsreiche Kulturlandschaft und biologische Vielfalt des Heilbronner Lands. Von blühenden Streuobstwiesen bis zu markanten Wein-Steillagen prägt unsere Landwirtschaft diese einzigartige Region. Die Veranstaltungsreihe „Gläserne Produktion“ macht diese Leidenschaft greifbar. Entdecke mit allen Sinnen, wie unsere regionalen Lebensmittel entstehen, und erfahre mehr über traditionelles Wissen sowie nachhaltige Anbaumethoden direkt vor Ort.