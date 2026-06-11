Malen mit Wein in der Privatkellerei Willy

Bei diesem Event kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen und eine faszinierende Technik kennen lernen: Malen mit Wein – wunderschöne Farbpigmente aus der Natur!

Es spielt dabei keine Rolle, ob Du ein absoluter Neuling in der Welt der Kunst oder bereits erfahrener Künstler oder Künstlerin bist. Bei uns zählt der Spaß am Gestalten.

Vor Ort erhältst du alles, was du benötigst – inklusive Inspiration!

Bei der Verkostung erlesener Weine wirst du Schritt für Schritt in die Grundlagen der Technik eingeführt und lernst, wie du verschiedene

Motive eindrucksvoll umsetzen kannst.

Eine gute Möglichkeit, um die eigene künstlerische Seite zu entdecken

und Wein auf doppelte Weise zu genießen. Traue Dich!

Neugier, Spaß und das Ausprobieren stehen an diesem kreativen Abend

im Vordergrund.