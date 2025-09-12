Hoffest der Winzerfamilie Baunach in Impfingen

Winzerfamilie Baunach betreibt Weinbau seit 1954.

Die Winzerfamilie Baunach ist ein kleines Familienunternehmen, welches den Weinbau seit 1954 in Impfingen ausübt. Die Qualitätssicherung und Gesudheit der Trauben steht an erster Stelle. Deshalb erfolgt die Weinlese bis heute durch schonende Handlese.

Seit 2016 vermarktet die Familie mit Liebe selektierte Streuobst-Früchte in Form von Likör und Schnaps.

2016 wurde zudem der Weinbaubetrieb um den Anbau von Tageltrauben erweitert.

www.winzerfamilie-baunach.de