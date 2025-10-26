Hoffest Weingut Benz - Beckstein brennt 2025

Ausklang der Weinlese mit Hoffest am 26.10.2025 ab 11 Uhr.

Auch dieses Jahr sind wir Teil von "BECKSTEIN BRENNT" am Sonntag, den 26. Oktober 2025. Mit Ende der Weinlese erstrahlt der Weinort Beckstein in herbstlichem Glanz und zahlreiche Genussstationen laden zum Schlemmen und Verweilen ein. Auch unser Hofgut hat seine Pforten am letzten Sonntag im Oktober geöffnet und wir laden herzlich zu einem Besuch ein. Neben unseren Weinen stehen fruchtige Brände und Liköre im Mittelpunkt des Festes.

Unser Brennhäusle lädt zum Zuschauen beim Live-Brennen ein.

Der Steinofen bleibt an diesem Tag nicht kalt und wir servieren frische Flammenkuchen. Außerdem bieten wir Wilde Wurst vom Wildschwein aus dem Walterstal vom Grill und fruchtige Blechkuchen zum Federweißer.

Unsere Edelbrände und Weine sowie Seccos können verköstigt werden.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihre Familie Benz