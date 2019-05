Wir möchten Ihnen auf unserem Hoffest die Gelegenheit geben, einen Blick „hinter die Kulissen“ unserer Betriebe zu werfen.

Seit diesem Jahr betreibt Ulrike Lösch gemeinsam mit ihrem Bruder Gerald und dem Vater Richard Heinrich eine neue Verkaufsorganisation: die Heinrich-Lösch Direktvermarktungs GbR. Damit können wir Ihnen alle unsere selbst erzeugten Produkte aus den landwirtschaftlichen Familienbetrieben an verschiedenen Verkaufsstellen in der Region anbieten.

„Am Hoffest-Wochenende zeigen wir unseren Gästen, wo und wie wir unsere Lebensmittel anbauen – und dabei geht es auch direkt raus auf die Felder“, so Gerald Heinrich. Neben all den Informationen rund um das Kerngeschäft der Betriebe stehen zudem die Kulinarik und die Unterhaltung im Vordergrund.Ein buntes Programm erwartet Sie:

- interessante Betriebsführungen und unsere Produktmeile mit verschiedenen Partnern und Lieferanten geben Einblicke in unsere Arbeit

- attraktives Kinderprogramm mit Strohburg, Minibagger, Kinderschminken, Carrerabahn mit Traktoren

- abwechslungsreiche musikalische Unterhaltung von Bläserensemble über Liederkranz bis hin zu einem großen Partyabend am Samstag mit handgemachter, fetziger Musik

- großer Festgottesdienst mit musikalischer Umrahmung am Sonntagvormittag

- hausgemachte Leckereien und Köstlichkeiten rund um Spargel und Erdbeeren.

Für das leibliche Wohl ist durch die Winzerstube Lösch bestens gesorgt!

„Wir kochen und backen hauptsächlich mit den Lebensmitteln, die wir aus eigenem Anbau auch in unserem Verkaufsstand den Kunden anbieten. Darüber hinaus kennen wir die Lieferanten und wissen, wie dort gearbeitet wird und schätzen die kurzen Lieferwege“, erzählt Ulrike Lösch mit einem Lächeln. „Selbst die Zutaten für unsere leckeren Cocktails an der Hoffest-Bar stammen aus eigener Produktion. Alles hausgemacht! - darauf sind wir stolz“, so Fritz Lösch – auch Jana Kümmerer vom Häldenhof stimmt zu.

Unsere Produkte finden Sie außerhalb des Hoffestes an zahlreichen Stellen im Hohenlohekreis.

In unserem modernen Verkaufsstand am Ö-Center in Öhringen und in unserem „Hofladen“ in Forchtenberg erhalten Sie süße Erdbeeren, knackige Äpfel, Zwetschgen, Pfirsiche, fruchtigen Apfelsaft, edle Brände & Liköre, Apfel-Birnen- und Erdbeersecco, leckere Fruchtaufstriche, Apfelchips, Gurken, Rot- und Weißkraut aus eigener Erzeugung sowie ein breites Zusatzsortiment mit frischen Salaten, Gemüse und weiteren regionalen Produkten, wie z.B. Ölen, Honig und vielem mehr. Während der Erdbeersaison präsentieren wir zudem einen Auszug aus unserem Sortiment der eigenen Produkte an unseren „Erdbeerhäusle“ überall in der Region.

Schauen Sie vorbei auf unserem Hoffest: am Samstag, den 15.06.19, ab 11 Uhr zur Begrüßung und am Sonntag, den 16.06.19, ab 10:30 Uhr zum großen Festgottesdienst.

Ein großes gemeinsames Team begrüßt Sie auf dem Häldenhof!