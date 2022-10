Hoffnung UA

in Kooperation mit dem Verein Reutlinger Theater in der Tonne e.V.

Die Hoffnung stirbt früher, als man denkt, wenn im Supermarktregal Konserven, Klopapier und Öl fehlen. Wer hätte vor wenigen Jahren nur damit gerechnet? War die Geschichte nicht zu Ende, hatten »wir« nicht gewonnen? Und nun, bloß eine Jahrtausendwende später, vollzieht sich gerade an den Orten, die jahrzehntelang in nahezu religiöser Ehrfurcht als »Tempel des Konsums« bezeichnet wurden, ein ungeahnter Wandel. Hat die Zeit etwa schon alle Wirtschaftswunder geheilt? Tun wir zu wenig oder brauchen wir zu viel? Heißt »Modernisierung« in Wahrheit bloß Schließung für viele Kleinfilialen in allerspätestens zehn Jahren? Oder verheißt die Digitalisierung der Einkaufswelt gar Gutes: etwa, dass Lieferdohnen uns zukünftig gebratene Hähnchen direkt in den Mund fallen lassen werden? Wagen wir darauf zu hoffen? Worauf – außer Tiernahrung – können wir überhaupt Einfluss nehmen, fragen wir uns, während wir unseren Einkauf zwischen den Warenportionierern aufs Band legen. Und warum fährt mir der Kerl hinter mir ständig mit seinem Wagen in die Hacken?

Um Antworten auf diese Fragen hat der Tonne-Theaterverein verschiedene Autor*innen gebeten. In ganz unterschiedlichen ernsten, skurrilen, nachdenklichen und unterhaltsamen Szenen erheben sich hier verschiedene Stimmen zwischen 15 und 70 Jahren an einem Theaterabend rund um das Thema »Hoffnung«, verbunden durch Musik und angesiedelt in dem Labyrinth, durch das wir mindestens einmal pro Woche navigieren: den Regalschluchten eines Supermarkts. Ein theatrales Sonderangebot, das vielleicht die gähnende Leere in den Regalfächern unserer Zukunftsgedanken zu füllen vermag.

Premiere am Donnerstag, 20. Oktober 2022 um 20:00 in der Tonne ➀

Premiere am Samstag, 22. Oktober 2022 um 20:00 in der Tonne ➀

Mit herzlichem Dank an EDEKA Möck in Reutlingen für Foto- und Videokulissen sowie Einkaufswagen!