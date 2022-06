Das Sommerfestival

Es geht wieder los! Endlich! Unser Sommerfestival startet dieses Jahr mit der beliebten Dauerkarte durch. Auch die ÖHRLI-Birds können wieder aktiv werden: Von 19. – 31.05. lässt sich so richtig sparen, wenn man die Dauerkarte frühzeitig kauft.

Was wäre unser Sommerfestival ohne unsere beliebte Reihe „Hohâlo- her Helden“? Die Region ist so kreativ, dass wir tatsächlich wieder vier Heldenbands verpflichten konnten, die die Donnerstage musikalisch gestalten.

Haben Sie Ihre alten Kleider aus den 70ern aufgehoben? Dann wird es nun Zeit diese aus dem Schrank zu holen und mit Gerd Blume am 09. Juli die Schlagerrock-Party zu feiern. Es folgen eine Beatles Revival-Show, Comedy, Kleinkunst, Heimatrock, Lesungen mit Paul Maar, ein Besuch des berühmten Jazzchor Freiburg, Konzert-Sonntage und vieles mehr.

Ein Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf unseren kleinen Gästen. Es gibt gleich drei Veranstaltungen für Kinder, unter anderem eine ganz spannende Weltreise mit Hits rund um den Globus.

Und das Beste kommt zum Schluss! Am allerletzten Sommerfestival-Tag findet auf der Allmand unser Picknick unter dem Motto „Picknick in bunt“ statt. Kleiden Sie sich bunt, packen Sie die farbenfrohesten Ge- decke und Dekorationen ein und genießen Sie mit uns den letzten Tag des Sommerfestivals.

Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß beim Durchlesen unseres Programm- hefts und freuen uns auf Ihren Besuch.