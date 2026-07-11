Hofgarten parkrun Öhringen

Öhringen ist seit März 2026 Teil der weltweiten parkrun-Bewegung. Jeden Samstag um 9:00 Uhr treffen sich im Hofgarten rund 50 bis 60 Teilnehmende, um gemeinsam 5 Kilometer zu laufen, joggen oder walken.

Der Treffpunkt befindet sich gegenüber dem St. Joseph Gemeindehaus im Cappelrain.

Die Teilnahme ist kostenlos und für alle offen – unabhängig von Alter oder Fitnesslevel. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wer eine Zeitmessung nutzen möchte, registriert sich einmalig kostenlos und bringt den persönlichen Barcode mit. Auch eine Teilnahme ohne Registrierung und Zeitmessung ist jederzeit möglich.

Organisiert werden parkruns von lokalen Gemeinschaften, in der Regel auf private Initiative. In Öhringen wird der „Hofgarten parkrun“ unterstützt vom Stadtmarketingverein Öhringen. Lieblingsstadt. sowie der Katholischen Kirchengemeinde St. Joseph und der TSG Öhringen.

Eine Informationstafel am Startbereich sowie dauerhafte Bodenmarkierungen entlang der Strecke erleichtern die Orientierung und machen das kostenlose Bewegungsangebot im Hofgarten sichtbar. Über den integrierten QR-Code auf der Info-Tafel erhalten Interessierte alle wichtigen Informationen zum Laufangebot, zur Teilnahme und zur optionalen Zeitmessung.

Möglich wurden die Maßnahmen zur besseren Sichtbarkeit durch die Unterstützung des Stadtmarketingvereins Öhringen. Lieblingsstadt. e. V. und der Stadt Öhringen sowie des städtischen Baubetriebshofs.

Im Mittelpunkt stehen Bewegung, Gemeinschaft und Spaß, nicht der Wettkampf. Nach dem Lauf bleiben viele Teilnehmende noch zum gemeinsamen Austausch bei einem kostenlosen Kaffee.

Der Hofgarten parkrun sucht außerdem ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die das Organisationsteam unterstützen möchten.