Dieses Jahr heißt es zum 32. Mal „Auf geht´s zum Hofgartenfest nach Kirchberg!“ Am Freitagabend wird Bürgermeister Ohr das Fest um 19.30 Uhr eröffnen. Zur Unterhaltung spielt die Blaskapelle Kirchberg. Am Samstag beginnt um 14 Uhr der Kindernachmittag mit einem bunten Programm. Abends gibt es Musik mit „C-Town Connection“. Mit dem ökumenischen Gottesdienst beginnt um 10 Uhr das Sonntagsprogramm. Anschließend bitten die Landfrauen zum Mittagstisch. Für Kinder ist ebenfalls wieder ein buntes Programm geboten. Samstag und Sonntag gibt es in der Orangerie Kaffee und Kuchen. An allen drei Tagen lädt die Cocktailbar zu allerlei Köstlichkeiten ein. Der krönende Abschluss wird das Feuerwerk am Sonntagabend nach Einbruch der Dunkelheit sein.