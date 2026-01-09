Hofi‘s Funpark mit Aquapark bei Hofmeister

In den kompletten Sommerferien – täglich geöffnet, außer mittwochs – lädt Hofmeister in Bietigheim und Sindelfingen Familien zu einem außergewöhnlichen Abenteuer ein.

Hofi´s Funpark bietet Spiel, Action und Staunen zum familienfreundlichen Eintrittspreis von nur 6 € pro Kind (Erwachsene 3€). Neben großen Hüpfburgen, Riesenrutschen und abwechslungsreichen Mitmach-Stationen wie Hindernisparcours sorgt auch ein spritziger Aqua-Park für grenzenlosen Spielspaß. Dort können die Kinder sich auf Wasserrutschen erfrischen oder in den beliebten Paddelbooten durch den riesigen Pool fahren. Besonders beliebt sind zudem die Superhelden-Figuren, die für zusätzliche Action und leuchtende Kinderaugen sorgen. Ob beim Hüpfen, Klettern, Toben oder Abkühlen im Aqua-Park: Hofi´s Funpark bei Hofmeister ist das ideale Ferienziel für Familien und sorgt für ein echtes Highlight in den Sommerferien 2026 – noch bis zum 13. September.