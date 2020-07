Hofkonzert: Ophilia

Das Würzburger Duo Ophilia, bestehend aus den Musikerinnen Jessica und Julia, lädt zum Träumen ein und entführt das Publikum in andere Welten. Der harmonische, sphärische Gesang, die sanfte Gitarrenmusik und die tiefgründigen Texte regen zum Nachdenken an und berühren die Zuhören*Innen in gefühlvoller Eindringlichkeit.Durch ihr facettenreiches Repertoire zwischen melancholischer Tiefe und mitreißender Dynamik kann man sich einfach zurücklehnen und die Seele baumeln lassen. Im Oktober 2019 gewannen sie den Singer-Songwriter-Contest des Chambinzky Theaters und brachten im Anschluss daran ihre erste EP „winter sky" heraus. Ophilia ist mehr als Musik. Es ist tiefe Freundschaft, die man sehen, spüren und hören kann.