Der Förderverein des Botanischen Obstgartens betreibt im Werkstattgebäude unter der Führung von Helga Mühleck einen Hofladen.

Dort entstehen floristische Kreationen wie Sträuße, Kränze, Dekorationen aus den Stauden, die im Botanischen Obstgarten wachsen.

Der Hofladen ist in der Saison jeweils am Freitag von 10 bis 12:30 Uhr und von 13 bis 17 Uhr, am Samstag von 13 bis 17 Uhr geöffnet.

Der Termin der Eröffnung und Sondertermine werden an dieser Stelle veröffentlicht.