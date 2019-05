Hoftheater Baienfurt - Das Traumschiff - Wellen, Wind und Wahnsinn

Das Traumschiff im ZDF sticht seit 1981 mit betulicher Zuverlässigkeit in See, Personal und Abenteuer sind gleichermaßen bekannt wie begrenzt – sieht man vom geradezu verwegenen Ersatz Sascha Hehns ab.

Doch trotz Florian Silbereisen, sinkender Einschaltquoten und fragwürdiger Umweltbilanz boomt die Kreuzschifffahrt in Deutschland: noch nie waren so viele Bundesbürger gleichzeitig auf dem Wasser.Was liegt also näher, einen Abend zu diesem Thema all jenen zu zeigen, die sich noch an Land befinden!

Hier werden hinlänglich bekannte Versatzstücke und völlig neue Facetten zu einem rasant-bunten Comical zusammengemixt, das alles beinhaltet, was ein Vorabend-Freilichtspektakel braucht: Liebe und Limetten, Drama und Drahtzieher, Pop und Papageien.Drei hoch ambitionierte Protagonisten (Dagmar Schönleber, Udo Zepezauer und Uli Boettcher) hängen sich voll in die Takelage, spielen unterschiedlichste Figuren und singen, bis sich die Planken biegen. Dabei führen sie den Comedy-Dampfer unaufhaltsam zu einem überraschenden, letztlich überfälligen aber politisch korrekten Ende.Das Traumschiff 2019 – die Titanic des guten Geschmacks.

Mit

Dagmar Schönleber

Udo Zepezauer

Uli Boettcher

Regie: Lutz von Rosenberg-Lipinsky

Buch: Bernd Breitbach

Eine Produktion des Hoftheater Baienfurt in Zusammenarbeit mit dem Waldviertler Hoftheater