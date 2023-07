HofWeinFest im Weingut Johann August Sack

Tauberfränkische Lebensart bei ausgezeichnetem Wein, kulinarischen Leckereien und Live Musik genießen.

Der stimmungsvolle Hof bildet die Kulisse für das 18. Hofweinfest am 4. und 5. August 2023. Aus dem familieneigenem Weingut erwarten den Weinliebhaber zahlreiche Wein- und Sektspezialitäten wie Chardonnay, Tauberschwarz, Zweigelt Rose oder ein Pinot Meunier blanc de Noir Sekt. Abgerundet wird das Angebot an Weinen durch erfrischende Weincocktails und alkoholfreie Getränke. Unsere Küche ergänzt das Getränkeangebot durch ein auf die Weine abgestimmtes Anbebot an kulinarischen Köstlichkeiten, die frisch für die Gäste zubereitet werden. Neben den kulinarischen Genüssen gibt es an beiden Tagen ab 19.00 Uhr Livemusik. Die Musiker ziehen unplugged mit ihren Instrumenten durch das Publikum und bilden somit das i-Tüpfelchen für einen kurzweiligen Abend.