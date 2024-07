HofWeinFest im Weingut Johann August Sack

Genießen Sie Wein im Hof des Weinguts Johann August Sack.

Wir freuen uns, Sie auch dieses Jahr auf unseren HofWeinFest am 2. und 3. August begrüßen zu dürfen – Beginn ist jeweils um 18.00 Uhr.

In unserem Hof und Garten in der Bahnhofstraße 30 erwarten den Weinliebhaber ausgezeichnete Weine und herzhafte Köstlichkeiten. Die Küche “Zum Schwarzen Bock” aus Hasloch verwöhnt die Gäste mit Gerichten, welche mit den Weinen harmonieren. Live-Musik von den “3 Franken mit dem Kontrabaß” bietet an beiden Tagen ein unterhaltsames Rahmenprogramm für kurzweilige Stunden in Lauda.