Hautnah Konzerte -Stefan Jürgens - "So viele Farben"

Als Gründungsmitglied der legendären Comedy-Sendung RTL Samstag Nacht, TATORT- und SOKO-Kommissar, Theaterschauspieler und Musiker hat Stefan Jürgens bei seiner Bühnenperformance viele Farben zur Verfügung.

Zu erleben ist im Liveprogramm "so viele farben" ein Künstler der die ganze Bandbreite seiner bislang sechs Soloalben, nicht verlernter Stand-Up- Comedy sowie nun mehr sechzigjähriger Lebensabenteurer eine Geschichten und Selbstbetrachtungen bietet. Dafür genügt ihm ein Klavier, ein bequemer Sessel und sein langjähriger musikalischer Begleiter Ralf Kiwit, der die akustischen und puren Arrangements der Songs virtuos bereichert und noch lange nachklingen lässt.

Hier steht jemand auf der Bühne, der in diesen unruhigen Zeiten mit Zuversicht die innere Balance hält. Und so sind Stefan Jürgens ́ Konzerte gleichermaßen befreiend komisch, tief berührend und voll poetischer Kraft. Nicht mit Band, wie vor der Pandemie, sondern mitverschlankten und akustischen Arrangements. Und vor allem sind sie eines: zutiefst lebensbejahend und mutmachend. Wer Stefan Jürgens kennt, weiß, was er kann. Nur eines kann er eben nicht: verbergen, was er denkt und fühlt.

Also lasst uns tun was uns gut tut, ohne dabei zu tun, als wäre alles gut.

Dieses besondere Konzertformat sollte man sich also nicht entgehen lassen!

Einlass: 19:00 Uhr

Beginn: 19:30 Uhr

Reservierung: info@goldenerose.de oder Telefonnummer: 0985157750