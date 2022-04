Theresa, in Ostdeutschland geboren, wächst bei Pflegeeltern auf: Ihre Eltern sind als Querulanten inhaftiert. Als Historikerin bekommt sie in den 70iger Jahren Zugang zu Geheimarchiven der DDR und entdeckt erschreckende Dokumente. Sie wird kaltgestellt, das bleibt so, da ihr Wissen auch nach der Wende extrem gefährlich ist.