Hohenheimer Feldtag: Dampfpflügen

: Dampfpflügen

20 Tonnen Maschinengewicht, 250 PS: Wenn die Hohenheimer Dampfpflüge in Aktion sind, ist richtig was los. Am Hohenheimer Feldtag haben Besucher:innen die Möglichkeitm den museumseigenen Pflug im Einsatz zu erleben. Eine Bauernhof-Rally und Geschicklichkeitsspiele für Groß und Klein bieten ein abwechsöungsreiches Rahmenprogramm, für Verpflegung ist gesorgt.

Deutsches Landwirtschaftsmuseum, Filderhauptstr. 179, 70599 Stuttgart

Eintritt: 3 € / ermäßigt 1 € für Schüler:innen ab 10 Jahren, Studierende, Auszubildende, Freiwilligendienstleistende, Schwerbehinderte (Begleitung frei), Arbeitslose, Sozialpassinhaber:innen / frei für Kinder unter 10 Jahren

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich