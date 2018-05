Der längste Jahrringkalender der Welt: Der Hohenheimer Jahrringkalender erstreckt sich von 10.461 v. Chr. – also dem Ende der letzten Eiszeit – bis heute. Mit seiner Hilfe lässt sich das Alter aus Holz gefertiger Gegenstände wie beispielsweise Musikinstrumente oder Kunstwerke, aber auch berühmter Pfahlbauten am Bodensee exakt bestimmen. Dr. Alexander Land, Daniel Reichle und Sabine Remmele erklären, was es mit der Sammlung verschiedener Hölzer auf sich hat, was an ihnen erforscht wird und wie es möglich ist, Aussagen über tausende von Jahren alte Gehölze zu treffen.

Eintritt 5 Euro, ermäßigt 3 Euro, Kinder unter 12 Jahren frei