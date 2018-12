Entdecken Sie technische Raritäten und Kuriositäten in den beheizten Hallen der Arena Hohenlohe.

2018 genau an diesem Wochenende war Faschingszeit, ebenso Ferienzeit. Aber trotzdem fanden tausende von Besuchern den Weg zur MotoTechnica Ilshofen zur bestens gelegenen, optimal und schnell erreichbaren Veranstaltung rund ums Thema Teile- Zubehör- Oldtimer- Treffen uvm.

Teile und Zubehör für alles was Räder hat. Auto, Motorrad, Traktor ...

Tausende Besucher und Gäste erfreuten sich an den komplett ausgebuchten Veranstaltungshallen sowie an den Anbietern im Freigelände mit Oldtimertreffen. Seit einigen Jahren ist dieser Spezialmarkt rund um das beliebte Thema Oldtimer- Youngtimer für Bastler und Schrauber im Winter auch hier die Anlaufstelle Nr. 1 in diesem Monat. Und somit nicht mehr wegzudenken. Man trifft sich, plauscht, diskutiert, führt Benzingespräche und informiert sich über neues. Nicht all zu groß, aber fein und einen Besuch wert auf Grund der reichlichen Vielfältigkeit. Der ausgeprägte Werkzeugmarkt, Literatur, eine Vielzahl an Schleifartikel, Modelle, Fahrzeuge, Ersatzteile und Zubehör auf der MotoTechnica gehören immer mit dazu.Nicht wegzudenken das immer größer werdende beliebte Oldtimertreffen mit über 100 Fahrzeugen wo wir uns entschlossen haben, das künftig der Fahrer mit seinem mind. 30 Jahre alten Oldtimer zum Oldtimertreffen 0.- € bei Einfahrt mit seinem Oldtimer vorzugsweise genießt ! Wir freuen uns auf Sie ! Sein auch Sie künftig unser Gast. Wir werden uns wie immer bemühen das Sie sich auch bei uns wohl fühlen werden !