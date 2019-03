Hohenloher Bau- & Finanzmesse

× Erweitern Bau und Finanzemsse

Die Hohenloher Bau- und Finanzmesse 2019 öffnet vom 30. bis 31. März ihre Tore. Sie ist Treffpunkt für Bauherren, Heimwerker, Immobilien- und Finanzinteressierte sowie Hobbygärtner. Auf über 10.000 Quadratmetern Fläche mit Außenbereich steht den Besuchern zwei Tage lang eine Vielzahl von Ausstellern zur Verfügung.

Regionale und überregionale Aussteller präsentieren eine große Bandbreite an interessanten Themen. Sie bieten kompetente Beratung, geben Tipps und Hilfestellungen bei konkreten Planungen. Bauinteressierte erhalten Inspirationen und Ideen für ihr Vorhaben. Thematisch ist alles dabei: vom Keller bis zum Dach und von der Inneneinrichtung über Grundstücksgestaltung bis hin zu Neubau und Sanierung.

Wenn es um das Thema Finanzen und Immobilen geht, können sich die Besucher ausführlich von Fachleuten im großen Bereich Banken, Finanzen und Immobilien informieren und individuell beraten lassen. 25 Firmen aus der Finanzbranche stehen den Besuchern hierfür zur Verfügung. An beiden Messetagen finden Fachvorträge statt mit spannenden und informativen Anregungen zu den Themen Immobilien, Finanzen, Patientenverfügung, Lohnkostenoptimierung,Heizen und Energieeffizienz, Cyberschutz, Autoversicherung und vielem mehr.

Ergänzt wird die Messe durch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit hochkarätigen Events. Zum Schlemmen geht es dann in die »The Food Truck Street«. Sie lädt zum pausenlosen Schlemmen und Genießen ein: von deftig bis süß. Ein Event ganz im Zeichen des internationalen kulinarischen Genusses. Hier kommen alle zusammen, die am Herd etwas Besonderes anzubieten haben. Die Gerichte lassen in die unterschiedlichsten Esskulturen der Welt eintauchen. Die Foodtrucks bieten unter anderem amerikanische, indische, mexikanische, thailändische und deutsche Küche an.

Für Kinder gibt es eine Hüpfburg, unterstützt von der WWK Versicherung. An beiden Tagen finden Gewinnspiele, Produktpräsentationen und vieles andere mehr statt. Der Eintritt beträgt 3,- Euro, Kinder bis 16 Jahre haben freien Eintritt. Jeder Besucher erhält im Gegenwert zum Eintrittspreis einen Gutschein für einen Cocktail (auch alkoholfrei). Die Gutscheine sind an beiden Veranstaltunsgstagen auf der Messe einlösbar.

× Erweitern Vorträge Messe Crailsheim

× Erweitern Referenten Messe Crailsheim

Als Special Guest wird am Sonntag zwischen 13 und 15 Uhr Bachelor Andrej Mangold die Messe besuchen.

× Erweitern Andrej Mangold

HBF 2019

Sa. 30. und So. 31. März

je 11 bis 18 Uhr

Hangar, Crailsheim

www.bf-messe.de