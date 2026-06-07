Hohenloher Freilandmuseum: Tag des alten Handwerks

Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreicher Einblick in traditionelle Handwerkstechniken und historische Arbeitsweisen.

Mehr als 15 Handwerkerinnen und Handwerker präsentieren an diesem Tag ihr Können und stehen für Fragen zur Verfügung. Unter anderem führen Drechsler, Rechenmacher, Weißnäherin, Stuhlflechterin und Schmiede ihre Arbeit vor. Besondere Highlights werden an dem Tag rund um das Bauernhaus aus Zaisenhausen geboten. Erstmals ist die Historische Färberei Král aus Heiligkreuztal in Oberschwaben im Hohenloher Freilandmuseum zu Gast. In großen Kesseln wird das Färben mit Naturfarben vorgeführt. Interessierte erfahren dabei Wissenswertes über das Färben mit pflanzlichen und tierischen Farbstoffen. Zudem können zahlreiche handgefertigte Produkte erworben werden. Ebenfalls am Bauernhaus aus Zaisenhausen wird das traditionelle Handwerk des Seilers vorgestellt. Außerdem zeigen die Stuckateure der Firma Angst & Selg erneut, wie mit Lehm- und Kalkputzen gearbeitet wird. Dabei darf auch selbst Hand angelegt werden: die Besucherinnen und Besucher können sich im Herstellen von Lehmwickeln ausprobieren. Kulinarisch ist an diesem Tag einiges geboten: Am Dorfplatz gibt es frischen Blooz, der Gasthof zum Roten Ochsen hat geöffnet und die Besenwirtschaft sowie der Sommerkeller laden zum Verweilen und Genießen ein.