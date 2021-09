Hohenloher Herbst Gewand - Verkaufsoffener Sonntag in Öhringen

Die 8.messeÖHRINGEN ist verschoben, der Herbst aber nicht! Und die ohnehin geplante Öhringer Aktion Herbst GEWAND auch nicht. So wird`s jetzt wieder bunt in Öhringen.

Die Natur hat ihr Herbst-Gewand angelegt, die prächtigen Farben spiegeln sich in allen Bereichen unseres Lebens wider. Grund genug, das wahrlich vielfältige Angebot unseres stationären Einzelhandels zusammen mit den Produkten regionaler Selbstvermarkter, die allesamt Kunden über die Grenzen Hohenlohes hinaus begeistern, am 3. Oktober 2021 im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags zu präsentieren. Von 13 Uhr bis 18 Uhr erwartet die Besucher in ganz Öhringen ein Herbstgenuss für alle Sinne.

Und was darf bei einem solchen Thema auf gar keinen Fall fehlen? Natürlich der Kürbis!

Mit seiner Palette an Sorten, Farben, Geschmacksvariationen und Verarbeitungsmöglichkeiten ist er geradezu Sinnbild für die Vielfältigkeit unserer Genießerregion Hohenlohe. Dazu bereichern noch viele andere, typisch regionale Produkte, ob in fester oder flüssiger Form, die bunte Angebotspalette.

Aber nicht nur Augen und Mund, sondern auch die Ohren aufsperren, heißt es für alle, die an diesem Sonntag in Öhringen unterwegs sind. Musikalische Überraschungen für die Gute Laune sind garantiert. Damit der Herbstblues in Hohenlohe, zumindest an diesem Tag, keine Chance hat.