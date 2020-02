Hohenloher Immobilientage in der Sparkasse Hohenlohekreis

× Erweitern Sparkasse Hohenlohekreis Sparkasse Hohenlohekreis

Um sich den Traum vom Eigenheim erfüllen zu können, sind umfassende Informationen im Vorfeld sehr wichtig. Deshalb bietet die Sparkasse Hohenlohekreis mit ihren eigenen Immobilien-Centern in Künzelsau und Öhringen kompetente und individuelle Beratung beim Wunsch nach den eigenen vier Wänden an sowie einmal im Jahr die "Hohenloher Immobilientage". Dazu sind alle Immobilieninteressierten herzlich willkommen. Am 14. und 15. März 2020 können sie sich am Samstag von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr in der Hauptstelle der Sparkasse Hohenlohekreis in Öhringen, Bahnhofstraße 3-5, wieder ausführlich rund um die Immobilie informieren.

Die Kooperationspartner der Sparkasse Hohenlohekreis sind CP. Weber GmbH, DS Wohnbau GmbH Immobilien, ELK Haus, Kern-Wohnbau GmbH, Stauch Projektbau GmbH, Town & Country Haus - Michalek Wohntraum GmbH, Haus & Grund Öhringen e. V., BAUEN-regional Verlags- und Media GmbH, SV Sparkassenversicherung (SV) und Landesbausparkasse Baden-Württemberg (LBS).

Die elf Aussteller präsentieren anhand von Plänen, Fotos und Modellen ein aktuelles und vielseitiges Angebot an Wohnungen und Häusern aus der Region. Ein besonderer Service ist die ganztägige Kinderbetreuung, damit Eltern sich in Ruhe informieren können. Das Fritz-Erler-Forum präsentiert zudem die informative Ausstellung "Bezahlbarer Wohnraum". Spezialisten informieren in Fachvorträgen zur Baufinanzierung, zum Gebäude-Energiegesetz sowie über Erben und Vererben von Immobilien.