Hohenloher Serenade

Die FLHM serviert auch dieses Jahr ein harmonisches Menü an Bläsermusiken mit Bezug zu den hohenlohern Fürstenhäusern.

Bartenstein war dabei stets der musikalischste Hof. Sonntags gab es orchestrale Kirchenmusik in der prächtigen Hofkirche, donnerstags Kammermusik im Festsaal, aber auch Opern und Sinfonien im Comedien-Haus. Die musikalischen Lokalmatadoren wie Franz Christoph Neubauer, der einige Zeit in Bartenstein gewirkt hat oder Friedrich Witt aus Niederstetten gehören auf alle Fälle auf die musikalische Speisekarte. Viele Noten ließ man sich auch aus Wien schicken, v.a. die Werke Mozarts und dessen Umfelds. Freuen Sie sich auf Zeitgeschichte zum Anhören, u.a. mit einer Harmoniemusik zu Mozarts Zauberflöte – die Oper, die 1796 im November vom Bartensteiner Hofstaat im Gartensaal aufgeführt wurde! Diese Noten existieren noch im Hohenloher Zentralarchiv. Auf den Singstimmen wurden die Namen vermerkt und so weiß man, dass Prinz Carl den Sarastro gab.