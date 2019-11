Nach einem Sektempfang geht es durch die weihnachtlichen Holdergassen und zur Weinverkostung in den größten Privatkeller Marbachs.

In der Destille an der Stadtmauer wärmt ein Glas Krambamboli und ein Schnaps. Spannende Einblicke in die Herstellung von Edelbränden runden das Erlebnis ab. Führer: Gerhard Thullner. Dauer: ca. 3 Stunden. Preis pro Person: 25,00 Euro (inkl. Verkostung). Anmeldung: Tel. 07144/91433 oder weinerlebnis@vinoco.de.