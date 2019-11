Best of the West

Mit dem Fahrrad durch die schönsten Naturparks von Southwest USA.

Fragt man jemanden, der von einer USA-Reise träumt: "Was willst du denn am liebsten sehen?" - fast immer werden zuerst die fantastischen Sandstein-Landschaften des Südwestens genannt. Das Monument Valley etwa, bekannt durch Wildwestfilme und Werbespots, die Nationalparks Grand Canyon, Zion, Arches, Bryce Canyon oder auch Las Vegas, die schillernde Metropole des Glücksspiels. Begleiten Sie also die beiden Reiseradler auf ihrer 2200 km-Runde durch diesen vielleicht faszinierendsten Teil Amerikas, erfahren Sie viele kulturelle und geschichtliche Hintergrundinformationen, mit spannenden Anekdoten und natürlich mit einer Reihe schöner Landschaftsfotos.

Im Anschluss geben die Dozenten, Sybille und Thomas Schröder, auch gerne noch Tipps, wie man eine solche Reise am besten organisiert - egal ob mit oder ohne Rad.