Die Holdergassen waren bevorzugt das Quartier der Marbacher Weingärtner und Bauern, denn die Stadt war zu großen Teilen eine sogenannte Ackerbürgerstadt.

So sind viele Gebäude der Holdergassen kleiner als in der oberen Stadt. Die Holdergassen vermitteln einen ganz besonderen Reiz. Das weiß jeder, der einmal durch die malerischen Sträßchen der Marbacher Altstadt geschlendert ist. Dies nahm man bereits im Jahr 2004 zum Anlass ein Altstadtfest mit Unterstützung des Stadtmarketingvereins der Stadt Marbach zu veranstalten. Mit großem Erfolg. Zwischenzeitlich wird das Holdergassenfest durch den im Jahr 2010 gegründeten Holdergassen e. V. organisiert. Die Anwohner der Marbacher Holdergassen laden bereits zum siebten Mal zum Fest ein und öffnen ihre Tore für die Öffentlichkeit. Das Motto ist plaudern, spickeln, lauschen, genießen und sitzen. Wagen auch Sie einen Blick in die Gewölbekeller und hinter die Kulissen der Marbacher Altstadt und genießen das besondere Flair der Holdergassen.