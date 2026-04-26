Wie lässt sich Umweltkrise erzählen – und wer bestimmt, was als Wissen zählt?

Im Rahmen der internationalen Summer School der Universität Tübingen verbindet diese Veranstaltung Theater, Bewegung und künstlerische Impulse im Dialog rund um Themen wie Loss & Damage, Klimaversammlungen und Bürger:innenräte.

Dabei entsteht ein Raum, in dem unterschiedliche Perspektiven auf Klimapolitik zusammenkommen und zur Diskussion gestellt werden.

„Holding the Ruins, Shaping the Future“ ist eine begleitende Abendveranstaltung zur gleichnamigen Summer School der Universität Tübingen und widmet sich aktuellen Fragen rund um die Themen Loss & Damage, Klimaversammlungen, Bürger:innenräte und vielfältige Formen des Wissens über Umweltkrisen.

Der Abend bringt unterschiedliche Perspektiven aus Wissenschaft, Praxis und künstlerischen Zugängen zusammen. In Form von Beiträgen, Gesprächen und ausgewählten performativen Elementen werden zentrale Fragen zu Klimawandel, Gerechtigkeit und gesellschaftlicher Transformation aufgegriffen.

Im Zentrum steht die Frage, wie Wissen über Umweltveränderungen entsteht – und wessen Stimmen in politischen Entscheidungsprozessen gehört werden. Dabei verbindet die Veranstaltung künstlerische und wissenschaftliche Zugänge und öffnet einen Raum für Austausch, Reflexion und Beteiligung.

Das Publikum ist eingeladen, sich auf ein offenes Format einzulassen, das Impulse aus verschiedenen Bereichen zusammenführt und zum Weiterdenken anregt.