Hole Full of Love 30 Jahre Hole Full of Love

AC/DC in den 70ern. Ehrlicher, harter Rock´n´Roll. Sonst nichts!

Genau dieser Musik und dieser Ära hat sich HOLE FULL OF LOVE verschrieben. Konsequent – und kompromisslos.

Bei ihrer schweißtreibend energiegeladenen High Voltage Bühnenshow legt die Band den Schwerpunkt auf den einzigartigen & unvergesslichen Sänger Bon Scott. Man schließt die Augen und hat das Gefühl, zurück in den 70ern zu sein. Eine unglaubliche Zeitreise mit Gesang auf den Punkt, 1:1-Gitarrensoli und einer Rhythmusgruppe, die genauso eingespielt ist, wie die „Originale“. Kein Wunder: HOLE FULL OF LOVE tourt seit 1995 nahezu unverändert.

Neu und einzigartig ist, dass HOLE FULL OF LOVE jetzt auch alle Hits des AC/DC Topsellers „Back in Black“ ins Programm genommen hat. Und zwar so, wie Bon Scott sie gesungen hätte. Und die Publikumsresonanz ist fassungslose Begeisterung.