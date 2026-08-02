Das Prostataadenom ist eine der häufigsten Erkrankungen bei älteren Männern und führt oft zu unangenehmen Symptomen wie häufigem Wasserlassen, nächtlichem Harndrang oder einem schwachen Harnstrahl.

Wenn konservative Maßnahmen nicht ausreichen, kann eine Operation notwendig werden. Doch welche Optionen gibt es, und warum gilt die HoLEP-Technik als besonders vielversprechend?

Das Prostataadenom kann die Lebensqualität der Patienten erheblich beeinträchtigen. Die HoLEP-Technik bietet eine moderne und sehr effektive Methode zur Behandlung. Diese minimal-invasive Methode nutzt den Holmium-Laser, um das vergrößerte Gewebe der Prostata gezielt zu verdampfen und zu entfernen. Dabei wird das Gewebe mit dem Laserstrahl präzise und kontrolliert abgetragen, was die Heilungszeit verkürzt und eine schnelle Rückkehr in den Alltag ermöglicht.

Die HoLEP-Methode bietet deutliche Vorteile im Vergleich zu herkömmlichen chirurgischen Verfahren. Der Holmium-Laser ermöglicht eine exakte Gewebeabtragung bei gleichzeitig minimaler Blutung, da die Laserenergie die Blutgefäße versiegelt. Diese Methode eignet sich besonders für Patienten mit größeren Prostataadenomen.

Im Anschluss an den Vortrag steht Dr. Patschan für Fragen der Teilnehmer zur Verfügung.

Der Vortrag „HoLEP – Neue Standard-OP beim Prostataadenom?“ findet in der Reihe „Aktuelles aus der Medizin“ statt und wird vom Institut für Bad Mergentheimer Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness in Kooperation mit dem Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim organisiert.

Veranstaltungsbeginn: 19:30 Uhr