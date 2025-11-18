Frederic Hormuth - Wie war´s für Dich?

Seit 20 Jahren blickt Frederic auf ausgewählten Bühnen zurück und schafft es immer wieder, die vielen ernsten Themen des Jahres gehaltvoll, überraschend und eben doch auch witzig zusammenzufassen.

Die Badische Zeitung schrieb: „So ein Jahr hat wahrlich keine Nostalgie verdient. Wie man es klug und unterhaltsam abserviert, das zeigte Frederic Hormuth. Nur wegen eines guten Gags verrät er seine Inhalte nicht. Aber albern kann er auch.“

Zwischendurch wird es musikalisch und emotional, etwa bei „Im Himmel wird es langsam immer voller“, dem alljährlichen Gedenk-Song, der an verstorbene Prominente erinnert.

Irgendwas ist immer, ob Bauernaufstände, Ampelausfälle, Song-Contests oder eine Europameisterschaft. Mit Haltung, Herz und hammermäßigen Songs am Piano findet er die lindernden Pointen und die erhellenden Zusammenhänge. Lachen Sie mit Hormuth, glauben sie keinem der anderen Satiriker – was die erzählen sind nur Fake News.