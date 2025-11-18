Birgit Süss "Die kleinen Dinge"

„Die kleinen Dinge“ – Musikkabarett von und mit Birgit Süss

Das neue Solo der Kabarettistin, Kulturpreisträgerin der Stadt Würzburg und Trägerin des Sonderpreises des Deutschen Kabarettpreises.

Nach dem wunderbaren Erfolg von „Das Graue vom Himmel“, präsentiert Birgit Süss nun ihr neues Musikkabarett auf den Bühnen dieser Welt:

„Die kleinen Dinge“ – ein Programm, das ganz groß von den kleinen Momenten des Lebens erzählt: ein rasanter, berührender und urkomischer Parcours durch wahre Absurditäten und absurde Wahrheiten auf der Suche nach dem achtsamen Sein zwischen Ayurveda-Kur und Apothekenrundschau - Feminin, frech und furchtlos.

Während alle anderen immer noch die Welt erobern und um die beste Liege am Pool kämpfen, hat Birgit Süß sich längst das schönste Plätzchen im Friedwald gesichert.

„Die kleinen Dinge“ ein musikalisch-kabarettistischer Abend voller Lebensfreude, Tiefgang und schräger Alltags-Poesie.

Musikalisch kongenial begleitet von Klaus Ratzek (Tuba & Kontrabass) .

Ein Programm für alle, die wissen:

Das Leben muss nicht immer groß sein, um großartig zu sein.