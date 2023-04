Holger Paetz "Liebes Klima, Gute Besserung

Wir wissen es: Das CO2 muss dringend schrumpfen! Und zwar das im Hirn. Es verqualmt uns sonst die gute Laune. Vor allem: keine Panik! Früher waren die Temperaturen viel höher.

Sonst hätte es nie Dinosaurier gegeben. Wenn, dann ist die Überbevölkerung schuld. Und WIR über-bevölkern nicht! Mit eineinhalb Stück Kind pro deutsche Frau im Kreißsaal? Sollen erst mal die anderen. Aber diese Greta muss weg! Am besten in ein Sanatorium. Dass man sie zum Schweigen bringt. Zu ihrem eigenen Schutz. Sie hat schließlich Asbach. Oder Asberg? Egal, irgendwas mit As. Wir haben klimatisch schon viel geleistet. Wir schufen ein deutsches Klima-Gesetz. Es wird Wirkung haben. Und wenn es eine komatöse ist. Frau Merkel hat sich total abgerackert. Unvergesslich: Ihr roter Anorak vor dem weißen Eisberg. Unsere Klimakanzlerin!

Abgekürzt: Klimbim.

Lasst Euch nicht beirren!