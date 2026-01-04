Fürchtet Euch- Die Bußpredigt.
Holger Paetz ist Kabarettist, oder auch „sprachvirtuoser Kabarett-Literat“. Der Buster Keaton des Wortes textet haarspalterisch abstrus, reibt sich an bildreichen Formulierungen und unterlegt das Ganze mit einer misanthropisch-melancholischen Grundstimmung. Von Februar bis Ostern lehrt er seine Gemeinde das Fürchten. Hageln wird es heftige Backenstreiche für all die politischen Pappnasen und Sich-selbst-Erhöher. Solchen Elementen gehört standgepaukt und heimgeleuchtet. Ihr Sündenregister ist übervoll. Mag der Zorn des Herrn ungewiss sein, der des Paetz ist es mitnichten! „Wenn einer gut ein Jahrzehnt lang das Singspiel für den Starkbieranstich am Nockherberg geschrieben hat, weiß er, wie Politiker-Derblecken geht. Da capo, Bruder Holger!“ „Sein Sprachvermögen ist geschliffen bis brillant, seine Präsenz bezwingend, sein politischer Geist hellwach, böse und gewitzt. ‚Fürchtet euch vor denen, die alles erklären können!‘, predigt er im priesterlichen Gewand. Hart, klug, schnell und Schlag auf Schlag.“ (Passauer Neue Presse)
Info
deutsches-architektur-forum