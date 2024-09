Holger Ries - Rosinenpickerei Best of Operette, Musical, Schlager 50er+60er

Der Tenor Holger Ries stand und sang schon auf vielen Theaterbühnen im In- und Ausland. Aktuell spielt er den Don Ottavio in Mozarts "Don Giovanni" bei den Schlossfestspielen in Zwingenberg. In gabishome wird er Sie - begleitet von Werner Freiberger am Klavier - an diesem Abend mitnehmen auf eine Reise durch verschiedene Genres. Ein bunter Strauß von Operette, Musical, Schlager der 50er und 60er Jahre und Lied.

Tauchen Sie gemeinsam mit uns in diese wunderglaublich musikalische Welt ein.

Tickets: 28€

Reservierung erforderlich

www.gp-agentur.com/kontakt