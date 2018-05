Nun hat das auch in Tübingen bereits fast schon Tradition. Das indische Holi-Festival. Eigentlich begrüßt man beim traditionellen "Fest der Farben" in Indien den Frühling und begräbt alte Streitigkeiten. Auf dem Festplatz findet die "Holi Gaudy" zwar erst am Samstag, eine Woche nach Sommeranfang statt, aber versöhnen kann man sich ja beim Farbbeutelwerfen trotzdem.