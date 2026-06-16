HOLIDAY JUMP – 75 JAHRE SWR BIG BAND

Große Jubiläums-Open-Air-Sause auf dem Stuttgarter Killesberg

Die SWR Big Band feiert ihr 75-jähriges Bestehen – und lädt zum nächsten Höhepunkt ihres Jubiläumsjahres: Beim ersten „Holiday Jump“ auf dem Stuttgarter Killesberg wird die Bürger Freilichtbühne zur Bühne für eine außergewöhnliche musikalische Sommernacht. Gemeinsam mit zahlreichen hochkarätigen Gästen präsentiert die SWR Big Band ein Open-Air-Erlebnis voller Energie, Stilvielfalt und großer Stimmen.

Unter der musikalischen Leitung von Magnus Lindgren, Artist in Residence der SWR Big Band, entsteht ein Programm, das musikalische Grenzen spielerisch überschreitet. Das Publikum darf sich auf eine einzigartige Mischung aus Soul, Pop, Jazz, Swing, Rock und Schlager freuen – interpretiert von herausragenden Künstlerinnen und Künstlern.

Mit dabei sind unter anderem Fury in the Slaughterhouse, Max Mutzke, Dennis van Aarsen, Fola Dada, Dieter Thomas Kuhn, Fools Garden, Ida Sand, Thomas Gansch, Joo Kraus und Jakob Manz. Gemeinsam mit der SWR Big Band gestalten sie einen Abend, der die stilistische Bandbreite und internationale Klasse des Ensembles eindrucksvoll zeigt.

Vor der stimmungsvollen Kulisse der Bürger Freilichtbühne wird der „Holiday Jump“ zu einer großen Bigband-Party für die ganze Familie: von souligem Groove über mitreißenden Schlager bis hin zu Grammy-nominiertem Jazz und Swing. Damit unterstreicht die SWR Big Band einmal mehr ihren Anspruch, zu den besten Big Bands der Welt zu zählen.

Der „Holiday Jump“ ist zugleich der perfekte Auftakt in die Sommerferien in Baden-Württemberg – ein musikalisches Fest, das den Mittwochabend auf dem Killesberg in ein unvergessliches Erlebnis verwandelt.