Holiday on Ice 2026 - Premiere

Stuttgart – „Cinema of Dreams“ heißt die neue Produktion von Holiday on Ice, die vom 21. bis 25. Januar 2026 mit insgesamt neun Shows in der Porsche-Arena gastieren wird. Bei der Premiere am Mittwoch, 21. Januar 2026, dürfen sich Fans schon jetzt auf ein Highlight freuen: Sänger und Entertainer Oli P. und seine Frau Pauline Petszokat, ehemalige Spitzensportlerin und Eiskunstläuferin, werden gemeinsam als Gaststars für gefühlvolle Momente sorgen.

Dreamteam mit Gänsehautfaktor

Oli P. als Sänger und Pauline Petszokat als Eiskunstläuferin – beide für sich können auf eine lange Karriere und große Erfolge zurückblicken. Bei Holiday on Ice steht das Ehepaar erstmals gemeinsam auf dem Eis und ist sich damit beruflich so nah wie nie zuvor. Oli P. wird seinen größten Hit „Flugzeuge im Bauch“ singen, und seine Frau wird mit ihrem Eistanz darauf antworten – ein künstlerischer Dialog voller Nähe und Emotion. „Zusammen auf dem Eis zu stehen, ist für uns etwas ganz Besonderes“, sagt Pauline. Oli P. ergänzt: „Unsere Beziehung gibt es schon lange – aber das hier ist neu: Sie bringt den Eiskunstlauf, ich die Musik. Und zum ersten Mal verschmilzt beides auf einer Bühne.“

Blockbuster auf dem Eis

Die neue Show „Cinema of Dreams“ handelt von der Magie des Kinos und entführt die Zuschauer:innen in die Welt des Films. Im Mittelpunkt stehen drei Freunde, die ein verlassenes Lichtspielhaus zum Leben erwecken und dort ihre eigenen Filme produzieren. Szene für Szene entfaltet sich eine bunte Filmwelt. Das Publikum erlebt dabei verschiedene Genres – uns das live auf dem Eis. Von Retro über Glamour bis hin zu schillernder Science-Fiction ist alles dabei. Insgesamt 37 internationale Eiskunstläufer:innen entführen das Publikum in eine Welt voller Freundschaft, Fantasie und Träume.