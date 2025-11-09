Holiday on Ice 2026

bis

Porsche-Arena Mercedesstraße 50, 70372 Stuttgart

CINEMA OF DREAMS – Film ab für die neue Show von HOLIDAY ON ICE!

Mit CINEMA OF DREAMS schreibt HOLIDAY ON ICE das nächste Kapitel der erfolgreichsten Eisshow der Welt. Inspiriert von großen Hollywood Blockbustern erzählt die neue Show eine mitreißende Geschichte über Freundschaft, Fantasie und den Mut, zu träumen.

Die spektakuläre Show entführt die Zuschauer:innen in die Welt des Films: Im Mittelpunkt stehen drei Freunde, die ein verlassenes Lichtspielhaus wieder zum Leben erwecken und dort nun ihre eigenen Filme produzieren. CINEMA OF DREAMS erzählt von der Magie des Kinos als Ort der Träume, vom Balanceakt zwischen künstlerischem Erfolg und persönlicher Verbundenheit.

  • Mi., 21.01.2026, 19:00 Uhr (Premiere)
  • Do., 22.01.2026, 19:00 Uhr
  • Fr., 23.01.2026, 16:00 Uhr
  • Fr., 23.01.2026, 19:30 Uhr
  • Sa., 24.01.2026, 13:00 Uhr
  • Sa., 24.01.2026, 16:30 Uhr
  • Sa., 24.01.2026, 20:00 Uhr
  • So., 25.01.2026, 13:00 Uhr
  • So., 25.01.2026, 16:30 Uhr

Info

Porsche Arena

http://www.porsche-arena.de

Theater & Bühne
bis
