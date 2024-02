Holler my Dear – Steady as she goes

Wenn die Welt schwer auf den Schultern liegt, müssen die Beine umso leichtfüßiger zum Beat wippen.

Mit „Steady As She Goes“ kommt von den Berlinern „Holler My Dear“ ein Disco-Folk-Album um die Ecke, das den tristen Status Quo in federnde Tunes verwebt.

Mit Hi-Hats, Trompeten und Akkordeon tanzen die vielseitigen Sechs gleichzeitig zart auf der Filterbubble und sind dabei doch entschieden politisch, spielen akustisch und trotzdem Disco. Die Welt dreht sich, The Beat Goes On, die Reise geht immer weiter. Laura Winklers seidig-athletischer Gesang schwebt zwischen Eskapismus und Eskalation, malt mit Lauten und lässt Lautes sanft klingen. Am Ende ist kein Kampfesruf kraftvoller als eine tanzbare Pointe auf in den Sonnenuntergang rollenden Grooves und funky Gitarren. „Eine unglaubliche, mitreißende Mischung aus Balkan Beat, Soul, Folk und Disco, die eine große Zukunft vor sich hat.“ (MDR)w the seeds of disco.“