Die multinationale Band aus Berlin weiß: Wenn die Schatten auf der Welt länger werden, hilft kein Lamentieren, sondern optimistische Entschlossenheit, die den tristen Status Quo in federnde Tunes verwandelt. Auf die Frage nach ihrem Musik-Stil hat sich »Holler My Dear« auf Disko-Folk geeinigt. Das sind zwei weit auseinanderliegende Pole, die sich eigentlich gar nicht berühren können – dachte man bis dahin. Internationalität des Sounds liegt in den Genen des Sextetts. Die Sängerin, Komponistin und Autorin Laura Winkler studierte in Graz Gesang und Komposition und zog dann nach Berlin. Schlagzeugerin Elena Shams und Akkordeonist Valentin Butt kamen unabhängig voneinander aus Russland in die deutsche Hauptstadt. Bassist Lucas Dietrich war ursprünglich in Vorarlberg zuhause und lebte drei Jahre in Paris, und Trompeter Stephen Molchanski spielte in London mit einer Hip-Hop-Band. Den kürzesten Weg hatte der Brandenburger Fabian Koppri. In Berlin fanden die sechs im Winter vor zehn Jahren zusammen.

Zuletzt haben sie ihr drittes Album »Steady As She Goes« herausgebracht. Wunderbare Melodiebögen und infizierende Grooves werden von der mitreißenden, unwiderstehlich gut gelaunten Stimme Laura Winklers gekrönt. Mandoline, Akkordeon und mehrstimmiger Gesang bringen Wärme in den Sound der Band. Dem Albumtitel wohnt eine klare Botschaft inne: »Das Schiff auf Kurs halten« meint nicht geradlinige Stabilität, sondern einen schwankenden Weg durch hohen Wellengang. Kluge Songtexte plädieren für Offenheit, Pluralität und Menschlichkeit. Ihr feiner Humor und nicht zuletzt die Lust, fröhlich aus der Reihe zu tanzen, bewahren selbst tiefgründige Passagen vor zu viel Melancholie.

Laura Winkler Gesang & Komposition

Fabian Koppri Mandoline & Gesang

Stephen Molchanski Trompete & Gesang

Valentin Butt Akkordeon

Lucas Dietrich Bass

Elena Shams Schlagzeug