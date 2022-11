»Steady As She Goes«

Laura Winkler Gesang & Komposition

Fabian Koppri Mandoline & Gesang

Stephen Molchanski Trompete & Gesang

Valentin Butt Akkordeon

Lucas Dietrich Bass

Elena Shams Schlagzeug

Ersatz-Termin für die geplanten Konzerte am 17. Dezember 2021 und 14. Juli 2022. Gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit.

Die multinationale Band aus Berlin weiß: Wenn die Schatten auf der Welt länger werden, hilft kein Lamentieren, sondern optimistische Entschlossenheit. Auf die Frage nach ihrem Musik-Stil hat sich »Holler My Dear« auf Disko-Folk geeinigt. Das sind zwei weit auseinanderliegende Pole, die sich eigentlich gar nicht berühren können – dachte man bis dahin. Internationalität des Sounds liegt in den Genen des Sextetts. Die Sängerin, Komponistin und Autorin Laura Winkler studierte in Graz Gesang und Komposition und zog dann nach Berlin. Schlagzeugerin Elena Shams und Akkordeonist Valentin Butt kamen unabhängig voneinander aus Russland in die deutsche Hauptstadt. Bassist Lucas Dietrich war ursprünglich in Vorarlberg zuhause und lebte drei Jahre in Paris, und Trompeter Stephen Molchanski spielte in London mit einer Hip-Hop-Band. Den kürzesten Weg hatte der Brandenburger Fabian Koppri. In Berlin fanden die sechs im Winter vor zehn Jahren zusammen.

Wenn die Welt schwer auf den Schultern liegt, müssen die Beine umso leichtfüßiger zum Beat wippen. Mit »Steady As She Goes« kommt von den Berlinern Holler my Dear ein Disco-Folk-Programm um die Ecke, das den tristen Status Quo in federnde Tunes verwebt. Mit Hi-Hats, Trompeten und Akkordeon tanzen die vielseitigen Sechs gleichzeitig zart auf der Filterbubble und sind dabei doch entschieden politisch; spielen akustisch und trotzdem Disco. So erzählt der Seemanns-Titel »Das Schiff auf Kurs halten« auch nicht von geradliniger Stabilität, sondern von hohem Wellengang und der Beständigkeit, die man im Schwanken findet. Die Welt dreht sich weiter – the beat goes on – die Reise wird fortgesetzt: Laura Winklers seidig-athletischer Gesang schwebt zwischen Eskapismus und Eskalation, malt mit Lauten, lässt Lautes sanft klingen und four auch mal on the floor sein. Am Ende ist kein Kampfesruf kraftvoller als eine tanzbare Pointe auf in den Sonnenuntergang rollenden Grooves und funky Gitarren:

»You sow the seeds of discord?

We sow the seeds of disco.«